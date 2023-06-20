Эксперт по садоводству рассказал, как заставить хризантему цвести на месяц раньше

Хризантемы всегда занимают достойное место в любом цветнике. Они яркие и нетребовательные, долго радуют цветением.

Расскажем об основных требованиях к уходу, которые нужно знать при выращивании этих цветов.

Почва для хризантем должна быть в идеале суглинистая и плодородная. Глинистую почву можно улучшить компостом, торфом, перегноем, добавлением песка.

После окончания периода цветения хризантемы нуждаются в обрезке. Делаем это осенью или ближе к зиме. Убираем подсохшие, больные, поврежденные побеги.

Цветущие веточки тоже можно срезать и поставить на время в вазу, чтобы еще некоторое время радоваться яркому цветению.

Поливаем цветок 2-3 раза в неделю, ориентироваться надо на состояние верхнего слоя почвы. Если он сухой, нужен полив. Заливание водой приводит к гниению корней.

Один раз в 15 дней нужно удобрять хризантему жидкой подкормкой.

Чтобы растения начали цвести раньше, нужно обеспечить им затенение после 7 часов вечера. Также помочь в этом может подкормка с фосфором.

Есть еще способ заставить хризантему рано зацвести. Нужно регулярно вносить удобрение на основе янтарной кислоты.

При таком подходе растение порадует цветами на месяц раньше положенного срока.