Эксперт по садоводству рассказал, как заставить хризантему цвести на месяц раньше

Хризантемы всегда занимают достойное место в любом цветнике. Они яркие и нетребовательные, долго радуют цветением.
Расскажем об основных требованиях к уходу, которые нужно знать при выращивании этих цветов.
Почва для хризантем должна быть в идеале суглинистая и плодородная. Глинистую почву можно улучшить компостом, торфом, перегноем, добавлением песка.
После окончания периода цветения хризантемы нуждаются в обрезке. Делаем это осенью или ближе к зиме. Убираем подсохшие, больные, поврежденные побеги.
Цветущие веточки тоже можно срезать и поставить на время в вазу, чтобы еще некоторое время радоваться яркому цветению.
Поливаем цветок 2-3 раза в неделю, ориентироваться надо на состояние верхнего слоя почвы. Если он сухой, нужен полив. Заливание водой приводит к гниению корней.
Один раз в 15 дней нужно удобрять хризантему жидкой подкормкой.
Чтобы растения начали цвести раньше, нужно обеспечить им затенение после 7 часов вечера. Также помочь в этом может подкормка с фосфором.
Есть еще способ заставить хризантему рано зацвести. Нужно регулярно вносить удобрение на основе янтарной кислоты.
При таком подходе растение порадует цветами на месяц раньше положенного срока.
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