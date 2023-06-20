Спустя 13 лет после свадьбы Иванки букет невесты бросала уже Тиффани Трамп

14:22 2023-06-20

Младшая дочь миллиардера вышла замуж за Майкла Булоса — наследника богатейшей ливанской семьи.

Тиффани и Майкл познакомились во время учебы в Лондоне в 2018-м, в 2021 они обручились, а в ноябре 2022-го сыграли роскошную свадьбу в семейном поместье Трампов в Палм-Бич.

Показать следующие комментарии
Фото