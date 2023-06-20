Спустя 13 лет после свадьбы Иванки букет невесты бросала уже Тиффани Трамп

В Японии больше нельзя встречаться с 13-летними девочками

Возраст согласия на занятие сексом в Японии подняли с 13 до 16 лет. Теперь за связь с детьми будут либо сажать в тюрьму на год, либо штрафовать на 500 тысяч йен (около 4000 долларов).