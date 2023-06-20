Тиффани и Майкл познакомились во время учебы в Лондоне в 2018-м, в 2021 они обручились, а в ноябре 2022-го сыграли роскошную свадьбу в семейном поместье Трампов в Палм-Бич.
Спустя 13 лет после свадьбы Иванки букет невесты бросала уже Тиффани Трамп
14:22 2023-06-20
Младшая дочь миллиардера вышла замуж за Майкла Булоса — наследника богатейшей ливанской семьи.
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15:25
Наталья Гончарова
Кортнев принес извинения полицейскому, которому показал средний палец
Солист популярной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев некрасиво повел себя по отношению к новосибирскому стражу порядка, когда выступал в городе с концертом. Исполнитель принес свои извинения государственному служащему.
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