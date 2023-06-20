Явные паразиты: кого из знаменитостей раскритиковал Никита Михалков в авторской передаче

Никита Михалков истинный гражданин своей страны и патриот России. Как напоминает автор канала "Старый мундир" на платформе Дзен, соотечественники знают легендарного кинорежиссера не только по его знаменитым фильмам.

Очень многие оценили грани его таланта и по программе «Бесогон», которую деятель культуры и искусства много лет ведет на ТВ. Выпуски передачи неизменно получают отклик в сердцах зрителей.

Вот и недавний выпуск, где Никита Сергеевич говорил об артистах и чиновниках, которые выступают не за интересы России, стал одной из тем обсуждения на самых разных уровнях.

Основной посыл Михалкова был в требовании внимательно проанализировать поступки и слова некоторых людей, которые сейчас находятся у власти. Прозвучал даже призыв увольнять таких лиц, если они так либо иначе вредят своей стране, не заинтересованы в ее развитии. Примечательно, что Михалкова услышали в Кремле, и по итогу режиссер получил благодарность за активную позицию, - поделился автор.

И отметил, что спустя некоторое время режиссер записал новый выпуск, где задался вопросом: зачем этих людей по-прежнему держат у власти?

Никита Сергеевич в своей программе назвал чиновников, не выполняющих свой долг, "паразитами", разлагающими общество, - уточнил блогер.

Михалков озвучил и имена людей, которые заняли сегодня антироссийскую позицию.

К примеру, Невзоров открыто требует, чтобы президент РФ принес извинения враждебному государству и даже отдал ему Крым. Он вспомнил и Шендеровича, который по телевидению заявлял, что это Россия должна каяться за содеянное, - возмущен автор.

Михалков вспомнил и про Бондаренко, поставившего под вопрос принадлежность Крыма, при этом человек идет в Думу, публично транслирует такие мысли.

Блогер уточнил, что режиссер назвал и Рашкина – депутата, выразившего благодарность за «Умное голосование», которое поддержало КПРФ.

Никита Михалков упомянул также про Павла Полякова - члена этой же партии. "Депутат открыто рассказал о том, как ему предлагали в предвыборном списке место за три миллиона рублей. Он, кроме того, детально описал мошенническую схему", - поделился автор.

Он заявил, что полностью разделяет мнение и возмущение Никиты Сергеевича.