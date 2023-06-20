В Японии больше нельзя встречаться с 13-летними девочками

Больше ста лет продержался возраст согласия в 13 лет в Японии.
Очень важный закон касательно сексуального насилия. Раньше, чтобы заявить об изнасиловании, женщине требовалось доказывать, что она достаточно сопротивлялось.
Теперь возраст согласия на вступление в интимную связь в Японии и России одинаковый – 16 лет.
Китай пока остался при своих, там ребенок в праве сам решать уже с 14 лет, если разница в возрасте не разительная, как и в Германии.
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