В Японии больше нельзя встречаться с 13-летними девочками

15:42 2023-06-20

Возраст согласия на занятие сексом в Японии подняли с 13 до 16 лет. Теперь за связь с детьми будут либо сажать в тюрьму на год, либо штрафовать на 500 тысяч йен (около 4000 долларов).

Больше ста лет продержался возраст согласия в 13 лет в Японии.

Очень важный закон касательно сексуального насилия. Раньше, чтобы заявить об изнасиловании, женщине требовалось доказывать, что она достаточно сопротивлялось.

Теперь возраст согласия на вступление в интимную связь в Японии и России одинаковый – 16 лет.

Китай пока остался при своих, там ребенок в праве сам решать уже с 14 лет, если разница в возрасте не разительная, как и в Германии.

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