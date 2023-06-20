Вырождаются тюльпаны: почему любимые цветы вдруг начинают терять краски и мельчать

Почему некоторые элитные сорта тюльпанов на каком-то этапе вдруг начинают чахнуть даже при соблюдении всех правил агротехники?

По словам экспертов, одна из ошибок кроется в игнорировании такого этапа, как ежегодное выкапывание луковиц цветов. Это обязательно надо делать, хотя бы - через год. Такая операция добавляет растению тепла для завершения цикла развития.

Очень важно грамотно сушить и хранить луковицы. Для этого нужен определенный градус - не выше плюс 34С, но и не ниже плюс 17С. В идеале это - плюс 20-22 градуса.

Когда температура упадет до 9-12 градусов, луковицы надо пересадить. Они зимостойкие, потому после посадки можно ограничиться укрытием в виде мульчи из опилок, торфа или компоста слоем 2-3 см.

Если на лепестках тюльпана появились цветовые разводы либо цвет стал не такой, какой присущ данному сорту, - скорее всего, растение поразил некий вирус. Чтобы не погибла вся клумба, надо срочно принять меры.

Для этого нужно все больные растения уничтожить, чтобы насекомые не перенесли этот вирус на здоровые цветы. После срезки каждого цветоноса нужно обязательно дезинфицировать нож в 1%-ном растворе формалина либо крепком растворе марганцовки.