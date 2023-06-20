Водка против тли, аммиак против луковой мухи: проверенные методики помогут легко расправиться с вредителями

Как бороться с тлей, которая портит посадки в огороде и лишает надежды на хороший урожай? Опытные дачники рассказали о своих проверенных лайфхаках.

В частности, они советуют угостить вредителя... водкой. Залить этот напиток в распылитель, не разбавляя. Вечером, когда спадет жара (чтобы солнце не обожгло листья), нужно обработать пострадавшие культуры.

К утру все вредные насекомые погибнут и по меньшей мере неделю не дадут о себе знать. А когда появятся - операцию нужно повторить.

Чтобы спасти посадки лука от луковой мухи, опытные овощеводы советуют применять аммиак (нашатырный спирт). Для этого приготовить раствор (2 ст.л. на 10 л воды). Добавить туда же 50 г натертого хозяйственного мыла.

Опрыскать лук по листьям, через 5 дней повторить. В целом провести такое опрыскивание нужно примерно 3-4 раза. К слову, данный раствор способен защитить от вредителей посадки моркови, огурцов.