Дачный эксперт объяснил, почему в вишнях заводятся личинки и что с этим делать

Рассказываем, почему в ягодах вишен появляются личинки и как поступать в этом случае.

Начинать действовать надо, заметив первые признаки заражения дерева паразитом. Иначе вредитель быстро захватит соседние вишни и распространится по всему саду.

Когда вишневые ягоды начинают созревать, они наливаются сладостью и соком, притягивая к себе плодовых мушек. Они любят тепло и влагу, хорошо размножаются в этих условиях.

Для того чтобы предотвратить появление паразита на деревьях, надо проводить профилактические обработки или укрывать деревья защитной сеткой.

Как уберечь ягоды от личинок плодовой мухи?

Не позволяйте вишням перезревать на ветках, собирайте их вовремя. Размякшие сочные плоды привлекают к себе вредителя.

Все подпорченные или опавшие ягоды нужно сразу убирать из сада, они являются благоприятной средой для укрытия и размножения мушек.

Оберегайте деревья с помощью мелкоячеистой сетки. Она станет физическим препятствием для мушек. Насекомые не смогут добраться до ягод, чтобы отложить в них яйца.

Если муха уже завелась, придется применять инсектициды.