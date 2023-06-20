Огородный эксперт объяснил, для чего дачники закапывают ботву свеклы возле помидоров

Начнем с того, что свекле для нормального роста и развития крайне необходим бор. При нехватке этого элемента она болеет, не хочет зацветать, не образует верхушечные почки.

Вот поэтому во всех удобрениях для свеклы всегда содержится много бора. Такие подкормки можно смело использовать и для питания цветущих томатов.

В этой фазе вегетации им очень нужен бор.

Но бор содержится не только в удобрениях, его очень много и в свекольной ботве, где элемент постепенно накапливается после подкормок.

Вот почему имеет смысл закапывать зеленую часть свеклы под помидорами. Ботва послужит отличной подкормкой, обогащающей томаты бором, особенно в периоде цветения.

Кстати, свекольная ботва не только богатый источник бора. Она может сослужить еще одну полезную службу. По вершкам свеклы опытные дачники определяют кислотность почвы.

Если листики стали красными, значит почва, где растет овощ, закисленная. Когда краснеют только прожилки листа, это значит, что почва слабокислая.

Полностью зеленые вершки, у которых красными остаются только черешки, указывают на уровень РН, близкий к нейтральному.