Дачный эксперт посоветовал травяной коктейль для летней подкормки кабачков и тыкв

Рассказываем о травяном коктейле, который точно понравится вашим тыквам и кабачкам.

Подкормка готовится из прелой травы. Сначала собираем скошенную траву или вырванные сорняки в одну кучу, потом укрываем их плотной черной пленкой или укладываем траву в черный мусорный пакет, герметично закрываем.

Запускается процесс ферментации. В дело идут ферменты, которые вырабатывают сами растения, а также термофильные бактерии.

Травы под укрытием начинает сильно разогреваться в процессе химических реакций - до 70 градусов. Вся патогенная флора погибает, как и семена сорных растений.

Трава из зеленой становится желто-коричневой, появляется специфический аромат. Это указывает на готовность сырья к дальнейшему приготовлению настоя.

Далее поступаем так: наполняем приготовленную тару на четверть ферментированной травой, доливаем до верха отстоянную воду, все это настаиваем несколько часов.

Цвет у жидкости станет как у крепкого чая. Теперь наш коктейль готов для употребления.

Перед внесением надо пролить грядку чистой водой. Затем поливаем кабачки и тыквы травяным настоем - по литру под каждое растение.

Если делаем внекорневую подкормку, то разбавляем травяное удобрение водой один к одному.