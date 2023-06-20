Самые эффективные методы обработки малины от клопов на дачном участке

Дачники со стажем используют в борьбе с клопами опрыскивание малины составом на основе полыни или луковой шелухи. Также помогает в решении проблемы состав из горчичного порошка.
Каждое из средств применять необходимо постоянно.
Поможет спасти от клопов в малине посадка такой культуры, как цимицифуга (клопогон).
Эффект имеет и обработка бактериологическим препаратом "Битоксибациллин", который имеет неприятный запах. Такое опрыскивание не проводится, когда на кустах уже есть ягоды.
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