Турагент Тарбаева подсказала, куда лучше полететь вместо Турции

Она считает, что в нынешних условиях отличную альтернативу дорогим турецким курортам составит Греция.

Это мнение турагент обосновала тем, что в Грецию можно добраться самолетом с одной стыковкой, а в отелях очень доброжелательно относятся к россиянам.

Греция привлекательна для туристов еще и тем, что граждане России могут получить визу в эту страну.

Помимо греческих курортов, Тарбаева рекомендует обратить внимание на Шри-Ланку и Тайланд.