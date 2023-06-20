Посадка картофеля под солому избавит от необходимости прополки и окучивания

Поливать растения придется реже, поэтому дополнительным плюсом такого способа считается экономия воды.

Для посадки потребуется солома, заготовленная в прошлом году. Картофель нужно разложить на земле рядками и накрыть слоем соломы в 40-70 см.

Чтобы улучшить урожай, можно заранее посыпать клубни картофеля смесью золы и земли. Сверху на солому раскладывают огородный грунт тонким слоем.

Под преющей соломой активно размножаются дождевые черви, полезные микроорганизмы, оттуда не так сильно испаряется влага, поэтому картофель растет лучше.