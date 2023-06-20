Дачники напомнили о подкормке из дрожжей и сахара для выращивания крупных помидоров

Ингредиенты натуральные, поэтому не вредят урожаю, к тому же стоят намного дешевле минеральных удобрений.

Для приготовления подкормки нужно развести в теплой воды 100 г дрожжей и довести количество жидкости до 2,5 л.

Туда же добавляют полстакана сахара. Емкость следует накрыть марлей и оставить в теплом месте до окончания брожения.

После этого состав разводят водой: по 10 л на стакан концентрата. Под каждый куст томатов нужно вылить по литру удобрения.