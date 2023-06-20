Уход за клубникой в летнее время: что необходимо осуществить после сбора урожая ягоды

Уход за клубникой летом - очень ответственное дело, так как кусты готовятся к следующему сезону.

Первое, чему нужно уделить внимание, - обрезка усов и удаление листьев. Ненужную зелень срезают, а не скашивают, оставляя в самом центре растения 2 - 3 свежих листка. Все остальное убирается.

Усов оставляется только 2 (самых развитых).

Без обработки от заболеваний и вредных насекомых инсектицидами и фунгицидами не обойтись. Средством орошаются и растения, и земля (2-3 обработки с интервалом в 10-14 дней).

Нельзя забыть про полив (10 л на 1 м кв.) и рыхление, которое осуществляется с осторожностью, чтобы не повредить корни растений.

Мульчирование проводится на основе соломы, сена, щепы, коры, а еще лучше агроволокна.

Что касается удобрений, то пойдет перегной, травяные настои, куриный помет, навоз и минералы.

Последняя подкормка должна проводится не позднее начала осени.