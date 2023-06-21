Беларусь и Россия договорились о создании замены «Зеленой карты»

С 30 июня действие «Зеленой карты» для белорусов полностью прекращается, в том числе для поездок в Россию.

В связи с этим появится «Синяя карта», которая будет работать по тем же правилам. Урегулирование страховых случаев будет проходить в прежнем порядке.

Запустить новый полис планируется с 1 января 2024 года. К этой системе могут присоединиться и другие государства.

Пока же соглашение российская сторона заключила еще с Азербайджаном и с Турцией. В трех странах будет создана новая система автострахования.