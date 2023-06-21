Разокучивание: новый способ вырастить крупный чеснок без удобрений

Она называется разокучивание, а ее суть заключается в отгребании земли от растения. Это действие противоположно окучиванию.

Принцип действия процедуры – в устранении избытка земли, которая мешает корням чеснока получать воздух и свет в достаточном количестве.

После разокучивания чесноку не приходится тратить силы на раздвигание грунта, поэтому ресурсы направляются на рост головки.

Почву нужно отодвигать так, чтобы головки примерно наполовину выглядывали из земли. Делать это нужно примерно за 20 дней до сбора урожая.