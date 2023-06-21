В Беларуси и России могут резко подорожать смартфоны и ноутбуки из-за маркировки ЕАЭС

По этой причине против данной инициативы выступила Ассоциация российских ритейлеров. Там напомнили, что поставки такой техники и так осложнены из-за украинского конфликта и санкций.

Ассоциация направила в Евразийскую экономическую комиссию письмо с проьбой отозвать решение о введении маркировки.

Однако в правительстве России придерживаются иного мнения. Там считают, что маркировка поможет увеличить уровень безопасности ввозимых устройств.

По этой причине в российском правительстве предлагают не ограничиваться ноутбуками и смартфонами, а распространить маркировку еще и на планшеты.