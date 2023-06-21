Дрожжи, сода, нашатырь и марганцовка: 4 популярных, но бесполезных подкормки для огорода

Например, удобрение из дрожжей подкармливает не растение, а микроорганизмы, ускоряющие разложение органики. Но они же лишают огородные культуры калия и кальция, поэтому эффект получается нулевым.

Содой имеет смысл удобрять свеклу, капусту, редис, но только в случае, если растения испытывают дефицит натрия, а это случается не так часто.

Нашатырный спирт может оказаться токсичным для растений, ели неправильно подобрать концентрацию. К тому же он быстро теряет свойства на открытом воздухе.

Марганцовка не содержит активных веществ, поэтому как подкормка она бесполезна. Но ее можно использовать для протравливания семян.