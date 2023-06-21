Дачники рассказали, когда и сколько раз нужно удалять усы клубники для увеличения урожая

Первый раз усы обрезают весной – в начале периода вегетации. Если этого не сделать, растение будет тратить силы на лишние побеги, а не на ягоды.

Во второй раз усы удаляют после сбора урожая, но можно отложить эту процедуру и до конца летнего сезона.

Обрезать усы необходимо острым секатором, чтобы не повредить корни растения и розетки. Отростки для удаления выбирают с учетом возраста растения.

Если планируется пересадка или размножение клубники, нужно обрезать все, кроме первых розеток.