Байден заявил, что занимается политикой последние 207 лет своей жизни

Он назвал себя одним из самых опытных политических деятелей, отметив, что разбирается в таких вопросах не хуже бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Байден уточнил, что политика – это то, чем он занимается всю свою жизнь, последние 207 лет.

Американскому президенту сейчас 80 лет. Генри Киссинджер отметил свой 100-й день рождения в мае нынешнего года.

Джо Байден является самым пожилым президентом за всю историю Соединенных Штатов. Тем не менее, он планирует участвовать в выборах главы государства в 2024 году.