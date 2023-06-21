Зачем дачники по утрам трясут кусты томатов в теплице: неожиданное объяснение

Это очень простой, но весьма эффективный способ, который основан на движении пыльцы растений.
Утро также выбрано не случайно: за ночь происходит созревание пыльцы. А встряхивание кустов способствует опылению и увеличению количества завязей.
Чтобы метод сработал, в теплице должна поддерживаться температура воздуха от 13 до 30 градусов.
Если внутри теплее или холоднее, качество пыльцы заметно снижается. В таких условиях встряхивание кустов ничего не даст.
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