Зачем дачники по утрам трясут кусты томатов в теплице: неожиданное объяснение

Это очень простой, но весьма эффективный способ, который основан на движении пыльцы растений.

Утро также выбрано не случайно: за ночь происходит созревание пыльцы. А встряхивание кустов способствует опылению и увеличению количества завязей.

Чтобы метод сработал, в теплице должна поддерживаться температура воздуха от 13 до 30 градусов.

Если внутри теплее или холоднее, качество пыльцы заметно снижается. В таких условиях встряхивание кустов ничего не даст.