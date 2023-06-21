Дачники поделились секретом выращивания сладкой моркови: нужны 4 подкормки

Для посадки семена растения нужно смешать пополам с песком, сделать бороздки и пролить их, а потом засыпать посевной материал и присыпать землей.

С появлением первых всходов вносится удобрение, приготовленное из 1 ст.л. суперфосфата, такого же количества мочевины и калимагнезии на 30 л воды.

Вторая подкормка проводится через3 недели после появления всходов составом из 3 ст.л. нитрофоски и ведра воды.

По мере роста моркови междурядья грядок присыпают древесной золой из расчета по стакану на квадратный метр.

Чтобы морковь выросла сладкой, ее нужно подкормить бором. Для этого 15 г вещества разводят в 10 л воды.