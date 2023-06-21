Керстинг: количество алкоголиков в США резко выросло из-за пандемии и стресса

Специалист пояснил, что во время пандемии коронавируса в 2020 году продажи алкоголя выросли почти на 3%, поскольку американцы начали массово пить от безделья.

Потребление спиртного тогда оказалось рекордным за 50 лет. Но после завершения пандемии цифры выросли еще больше.

Многие американцы продолжили работать удаленно, поэтому могли выпить кружку пиво прямо в разгар дня.

Керстинг отметил, что в современном мире люди часто подвергаются стрессам, и это является главной причиной роста потребления алкоголя.