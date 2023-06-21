Как обрезать петунию в июле, чтобы она цвела до осени

Для этого нужно укоротить стебли растения до 15 см. так кусты петунии будут выглядеть аккуратнее.

Также следует удалить семенные коробочки, чтобы растение не тратило силы на созревание семян.

Увядшие цветы тоже следует своевременно удалять. Необходимо постоянно контролировать состояние растения, чтобы не пропустить болезнь.

Поле обрезки петунии необходима азотная подкормка. Для ее приготовления нужно развести 2 ст.л. карбамида в 10 л воды и обработать цветник.