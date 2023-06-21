Надо ли обрабатывать смородину кипятком: самые опасные ошибки дачников

Но во время процедуры многие садоводы делают ошибки, которые могут погубить растение. Куст нельзя обдавать кипятком, температура воды должна составлять 60-80 градусов.

Перед обработкой ветки растения связывают, чтобы горячая вода попала на все побеги. Обливают куст в несколько приемов.

Нельзя лить больше ведра на куст, иначе возможен ожог корневой системы. Лучше всего поливать смородину из лейки.

Обработку можно проводить только до того времени, как распустятся почки. На момент полива они должны быть закрыты.