Правильная подкормка огурцов в фазе плодоношения, которая приведет к высокому урожаю

Для этого и нужна подкормка во время плодоношения, чтобы восполнить недостающие элементы. Иначе огурцы вырастут мелкими, кривыми, невкусными.

В теплице

Первый раз даем корневую подкормку с нитрофоской: 1 большая ложка удобрения на 10 л воды. Второй раз огурцы в теплице кормим через 2 недели настоем коровяка.

На 10 л воды берем пол литра навоза. Туда же можно положить большую ложку сульфата калия.

Этот препарат способствует быстрому распределению питания по тканям растения, укрепляет корешки, оздоравливает листья.

Для укрепления иммунитета можно применить настой трав. В ведро складываем полынь, клевер, мятлик, окопник, крапиву, подойдут и другие травы. Предварительно их мелко нарезаем.

Затем наливаем воду до верха и настаиваем трое суток. Процеженный настой разводим еще раз, добавляя литр воды. Такой объем можно использовать для полива 4-5 огуречных кустов.

В открытой грядке

Огурцы, растущие на улице, поливаем описанным выше травяным настоем, разведенным в соотношении 1:5. Другой вариант - опрыскивания кустов мочевиной.

Разводим 50 г удобрения в 10 л воды.

Для ускорения формирования плодов применяем корневую подкормку с калийной селитрой. Разводим 25 г селитры с 15 л воды.

Чтобы огурцы не болели, даем йодную подкормку: на 10 л воды капаем 30-40 капель йода и льем литр сыворотки. Делаем опрыскивания за 3 недели до снятия урожая.