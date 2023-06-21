Это Таиланд, детка: к чему в этой стране трудно привыкнуть европейцу

Если со стороны кажется, что жизнь в Тайланде - сплошной рай, релоканты придерживаются несколько иного мнения. К примеру, автор блога This is Thailand на платформе Дзен рассказал о вещах, к которым он за пять лет жизни в островном государстве так и не привык. Что имеется в виду?

Отсутствие тротуаров

По большей части они отсутствуют. Но, если где-то и есть, то заставлены столбами, лотками с товарами, рекламными щитами, передвижными кухнями, мотобайками.

По этой причине передвигаться по городам Тайланда очень сложно и рискованно. Всегда есть риск, что какой-нибудь гружёный товарами пикап собьет неосторожного пешехода.

Жара

Таиланд – страна немаленькая, и климат в ее разных частях разнится. Скажем, на морских курортах Паттайи, Самуи и Пхукет он довольно ровный, с умеренной жарой круглый год (хотя некоторым она и кажется адской).

А в северной части зимой градус опускается до плюс 10-12 в городе, в горах может быть и около 0. Но летом, уже в марте-апреле, - поднимается до плюс 45-ти! Даже с кондиционером трудно адаптироваться, особенно вновь прибывшим иностранцам.

Острая еда

Европейцы, утверждает автор, поначалу едят и плачут - до того в местной кухне много "перчинки". Но, по его словам, со временем релоканты к этому привыкают.

Необязательность

А вот к отсутствию такого понятия, как "европейский сервис" привыкнуть трудно.

Если интернет-провайдер обещал прислать человека для подключения услуги во вторник утром, скорее всего, что тот придёт в четверг вечером - разумеется, без предварительного звонка, - отмечает блогер.

Доставка товаров из интернет-магазинов также происходит по принципу "ждите с 8 утра до 6 вечера". Если известен день доставки, это еще неплохо - курьер может позвонить за 5 минут до приезда либо не позвонить вовсе.

Социальная изоляция

По словам автора, адаптироваться в Таиланде трудно даже интроверту.

Мне стало не хватать возможности говорить с местными жителями, понимать надписи вокруг, устанавливать дружеские и иные отношения, - поделился блогер.

И уточнил, что в тайском языке - 44 согласных, 32 гласных, а также - ряд диакритических знаков! Тем не менее, он начал его учить, и это заметно облегчило его жизнь.