Сныть наступает: как освободить участок от опасного сорняка

Маленькую «грядку» с молодыми ростками сныти в дальнем уголке можно считать не помехой, а - поставщиком витаминной продукции для салатов или супов. Но, если дать растению волю, оно завоюет столько территории, что огородным культурам просто некуда будет деться.

Как бороться с этой сорной травой? Опытные дачники советуют не прибегать к химии, ведь на огороде растет много овощей, которые потом ее впитают. Для начала надо сделать упор на физическую силу - пройтись по сныти тяпкой, уничтожив тем самым точки роста.

Потом выбрать корневища из земли и уничтожить. В компост их нельзя класть: прорастут, и будет еще хуже.

Освобожденные от сорняков участки надо побыстрее засеять какими-либо культурами или сидератами. Как вариант - мульчировать (темным агроволокном или древесной стружкой). Главное, чтобы земля не пустовала, тогда и сныть не прорастет.

Одна из удачных культур, которая способна потеснить сорняк, - картофель.

Очень важно, чтобы сныти также не было на границе с соседними участками, иначе остается риск, что она опять проберется в огород. Если такая опасность есть, то лучше подстраховаться: вкопать листы шифера или металла по краям участка - на глубину не менее 40 см. Это точно убережет от вторжения сныти.