Огурцы будут крепкими и хрустящими: чем их для этого подкормить в июне

Чтобы получить хороший результат, в первый месяц лета надо заложить хорошую основу для будущего щедрого урожая огурцов. К примеру, они отлично откликаются на хлебную подкормку. Как ее приготовить?

Для этого надо нарезать ломтями булку черного хлеба, залить теплой водой так, чтобы она покрыла хлеб полностью. Придавить чем-то твердым. Через 5-7 дней долить водой - до 10 л.

Еще один вариант - быстрая дрожжевая подкормка. Чтобы ее приготовить, надо 10 гр. сухих дрожжей и 50 гр. сахара залить 10 л воды. Дать настояться в теплом месте пару часов, а потом опять развести с водой в соотношении 1:5.

В качестве второй подкормки эффективно работает переброжённый коровяк, отмечает автор Телеграмм-канала "Современный огород".

Покупные подкормки в июне она не рекомендует применять. До периода плодоношения осталось всего ничего, а магазинное удобрение может содержать и химию.