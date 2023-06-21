Частота полива огурцов, чтобы они не горчили

Растут ли огурцы на открытом участке или в теплице, при недостаточном поливе кожура их будет горькой.
На 95 % огурцы состоят из воды, по этой причине восполнение влаги у овощей очень важно.
Понятно, что недостаток жидкости плохо сказывается на вкусе огурцов, но и переизбыток ее приносит вред. Растения болеют и урожая не будет.
Частота полива - одно, но есть еще и его технология. Увлажнять культуру лучше под корень, так как при жарком солнце могут быть ожоги в случае воды на растении.
В солнцепек огурцы поливают чаще в утреннее и вечернее время.
Капельный полив - возможность вздохнуть спокойно. В этом случае нужно будет проверять и рыхлить грунт.
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