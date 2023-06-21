Частота полива огурцов, чтобы они не горчили

Растут ли огурцы на открытом участке или в теплице, при недостаточном поливе кожура их будет горькой.

На 95 % огурцы состоят из воды, по этой причине восполнение влаги у овощей очень важно.

Понятно, что недостаток жидкости плохо сказывается на вкусе огурцов, но и переизбыток ее приносит вред. Растения болеют и урожая не будет.

Частота полива - одно, но есть еще и его технология. Увлажнять культуру лучше под корень, так как при жарком солнце могут быть ожоги в случае воды на растении.

В солнцепек огурцы поливают чаще в утреннее и вечернее время.

Капельный полив - возможность вздохнуть спокойно. В этом случае нужно будет проверять и рыхлить грунт.