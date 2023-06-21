Огородный эксперт перечислил подкормки для томатов, которые делаются в июне

До цветения томаты надо подкормить мочевиной - 50 г на 10 л воды. Если листья у растений начали бледнеть, к раствору добавляем сульфат магния - 1,5 г.

Делаем опрыскивания по листьям.

Когда первое соцветие дало завязи, нужно предложить помидорам фосфорно-калийные удобрения. На 10 л воды нужно добавить 10 г суперфосфата и столько же сернокислого калия.

Для возмещения недостатка меди, ведущего к болезням, применяем медный купорос. Заметили скручивания на листьях - сделайте опрыскивание: на литр воды 1 г купороса.

Во время плодоношения подкармливаем томаты древесной золой. На 5 л кипятка всыпаем 2 литра золы, туда же добавляем борную кислоту - 10 г и бутылочку йода.

Настой готовим сутки. Потом берем литр готовой жидкости и разводим в 10 л воды. Это средство ускоряет плодоношение и защищает от фитофторы.