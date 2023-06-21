Автомобильные покрышки нужно срочно убрать с участка, они опасны для здоровья

Из покрышек делают цветники и клумбы, их используют для выращивания огородных культур, изготовления декоративных элементов ландшафтного дизайна.
Но в шинах содержится огромное количество соединения N-нитрозамина, которое отличается высокой токсичностью.
В огороде, где лежат покрышки, растения накапливают килол, бензол, каучук, тяжелые металлы и прочие опасные вещества.
Потом все это попадает в плоды, а из них – в организм человека. Поэтому лучше выбросить покрышки и заменить их другими аксессуарами.
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