Автомобильные покрышки нужно срочно убрать с участка, они опасны для здоровья

Из покрышек делают цветники и клумбы, их используют для выращивания огородных культур, изготовления декоративных элементов ландшафтного дизайна.

Но в шинах содержится огромное количество соединения N-нитрозамина, которое отличается высокой токсичностью.

В огороде, где лежат покрышки, растения накапливают килол, бензол, каучук, тяжелые металлы и прочие опасные вещества.

Потом все это попадает в плоды, а из них – в организм человека. Поэтому лучше выбросить покрышки и заменить их другими аксессуарами.