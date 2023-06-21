Огородный эксперт назвал основные моменты ухода за горохом на даче

Не допускайте нашествия сорняков, горох плохо это переносит, так же, как и тяжелые глинистые почвы с застоявшейся влагой. Старайтесь держать грядку в чистоте.

Высадить горох можно в конце марта/начале апреля. Этому растению по вкусу прохладные условия, жары оно не любит. Если посадить позже, урожай будет хуже.

Хорошо приживается горох на почве, где росли раньше картошка, томат, тыква, огурец, капуста.

Не делайте грядку с горохом там, где выращивали ранее гладиолусы.

Удобряйте горох навозом или перегноем в течение сезона. Осенью внесите фосфор и калий, когда идет перекопка огорода.

Горох легко переносит засушливые периоды. Но все же раз в неделю его полить нужно обязательно. Самый ответственный период - формирование завязей.

В это время надо тщательно следить за поливами. Увлажняем всегда обильно. Лучше делать это при помощи лейки с ситечком.