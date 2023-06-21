Дачник со стажем объяснил, чем опасны колорадские жуки и почему их надо уничтожать

Чем именно опасны колорадские жуки, рассказал дачный эксперт.

Насекомые вредят не только картошке, они употребляют в пищу все растения из семейства пасленовых - баклажаны, помидоры, перец.

Жучки поедают листья, сильно занижая объем и качество урожая.

Насекомые очень быстро и многочисленно размножаются. За жизненный цикл самка откладывает до 100 яиц.

Такое большое потомство сложно извести, держать под контролем численность колонии жуков невозможно.

У сегодняшних жуков развилась устойчивость к разным химическим препаратам для борьбы с паразитами.

Раньше они поддавались действию инсектицидов, теперь многие средства жукам не страшны.

Это очень усложняет жизнь дачникам, которые идут на разные ухищрения, чтобы победить насекомых.

Колорадские жуки родом из Северной Америки, но смогли активно распространиться по всему миру, в том числе попали в Азию, Африку, Европу.

Массовая экспансия жуков объясняется их живучестью и способностью быстро приспосабливаться к разным климатическим условиям.