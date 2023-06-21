Солевой раствор: удобрение и средство против луковой мухи 2 в 1

По мере роста лука его перья могут начать желтеть, когда до созревания луковиц и завершения сезона еще далеко.
Чаще всего это указывает на присутствие опасного вредителя – луковой мухи. Борьбу с ней нужно начать как можно скорее.
Выгнать насекомое из посадок лука за одну обработку поможет раствор из горсти соли на ведро воды с добавлением небольшого количества марганцовки.
У соли очень богатый минеральный состав, поэтому она может насытить почву и растения полезными веществами.
Для приготовления эффективного удобрения необходимо развести столовую ложку соли в 10-литровом ведре воды и полить грядки с луком.
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