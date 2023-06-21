Чистотел поможет выгнать кротов с участка без вреда для зверьков

Кроты питаются полезными для огорода дождевыми червями и портят корни растений, когда роют ходы.
Установка ловушек и капканов – не самый гуманный способ устранения вредителей, поскольку эти приспособления наносят им физический вред.
Есть другой, более экологичный и безопасный вариант: использование чистотела. Кроты не выносят это растение.
Чтобы выгнать кротов с участка, достаточно сорвать чистотел, нарезать его и разложить по территории участка, в том числе рядом с норами.
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