Врач Соломатина назвала ошибки в питании, которые увеличивают риск преждевременной смерти

Продолжительность жизни сокращается, если в рационе не хватает клетчатки. Такой же результат дают чрезмерное употребление молочных продуктов и мяса.

Монодиета также создает предпосылки для преждевременной смерти. Речь идет о длительном питании одними и теми же продуктами.

При употреблении большого количества соли в организме задерживается жидкость. Это способствует повышению артериального давления и как следствие – к инфаркту или инсульту.

Чрезмерное потребление сахара провоцирует развитие сахарного диабета, гипертонии, повышение уровня холестерина в крови.