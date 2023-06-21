Желток - отличное средство против тли и муравьев на участке

Имеется простое решение, способствующее ликвидации вредителей, включая тлю и муравьев, буквально за несколько минут.
Состав готовится из 2 яичных желтков, 1 столовой ложки лимонного сока и такого же количества моющего средства.
За избавление от непрошеных гостей отвечает чистящее средство, а желток позволяет культурам расти крепкими и здоровыми.
Готовое средство помещается в лейку и им осуществляется полив. Данным раствором поливают и фрукты, и овощи.
Благодаря желтку в составе, его можно считать удобрением.
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