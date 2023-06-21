Дачный эксперт рассказал о недочетах при посадке клубники: посмотрите, что можно исправить

Но от ошибок никто не застрахован, даже самый ответственный хозяин участка может сделать что-то неправильно.

Ошибка первая - не подготовили почву

Почва нужна дренированная, чуть кислая, РН - от 6 до 6,5.

Ошибка вторая - неправильная глубина посадки

Глубокая посадка ведет к загниванию корней. Мелкая оголяет корневую систему, после чего она сохнет и повреждается.

Ошибка третья - густота посадок

Из-за плотной высадки кустов, ухудшается циркуляция воздуха, повышается риск заражения грибковыми болезнями.

Ошибка четвертая - сорняки на грядке

Если игнорировать сорняки и не вести с ними борьбу, они заберут у клубники большую долю воды, питания, света. Отсюда и плохой урожай.

Ошибка пятая - плохой полив

Придерживаемся середины: нельзя заливать кустики и нельзя оставлять землю пересушенной. Умеренность и регулярность - два золотых правила.

Почва должна постоянно быть слегка увлажненной.

Ошибка шестая - оставили усы

Усы оставляем только при необходимости размножения растений. Иначе они отберут много сил у растения, не позволят сформировать качественные плоды.

Ошибка седьмая - не было мульчирования

Отказываясь от мульчирования, дачники провоцируют рост сорняков, быструю потерю влаги из земли.

Кроме того, перепады температуры неблагоприятно влияют на растение, лишенное укрывного слоя.