Дачный эксперт рассказал о недочетах при посадке клубники: посмотрите, что можно исправить

Но от ошибок никто не застрахован, даже самый ответственный хозяин участка может сделать что-то неправильно.
Ошибка первая - не подготовили почву
Почва нужна дренированная, чуть кислая, РН - от 6 до 6,5.
Ошибка вторая - неправильная глубина посадки
Глубокая посадка ведет к загниванию корней. Мелкая оголяет корневую систему, после чего она сохнет и повреждается.
Ошибка третья - густота посадок
Из-за плотной высадки кустов, ухудшается циркуляция воздуха, повышается риск заражения грибковыми болезнями.
Ошибка четвертая - сорняки на грядке
Если игнорировать сорняки и не вести с ними борьбу, они заберут у клубники большую долю воды, питания, света. Отсюда и плохой урожай.
Ошибка пятая - плохой полив
Придерживаемся середины: нельзя заливать кустики и нельзя оставлять землю пересушенной. Умеренность и регулярность - два золотых правила.
Почва должна постоянно быть слегка увлажненной.
Ошибка шестая - оставили усы
Усы оставляем только при необходимости размножения растений. Иначе они отберут много сил у растения, не позволят сформировать качественные плоды.
Ошибка седьмая - не было мульчирования
Отказываясь от мульчирования, дачники провоцируют рост сорняков, быструю потерю влаги из земли.
Кроме того, перепады температуры неблагоприятно влияют на растение, лишенное укрывного слоя.
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