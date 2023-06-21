Коллоидная сера и мыло уничтожат всех гусениц и тлю в огороде

Но ее использование дает нужный результат только при условии, что сера смешана с мыльной водой.

В этом случае после обработки растений на них не останется и следа тли или гусениц, а также других вредителей.

Для приготовления такого средства необходимо взять столовую ложку хозяйственного мыла, натертого на терке, и растворить в 10 л воды.

Затем туда же следует добавить 50 г коллоидной серы, все хорошо перемешать и обработать растения.