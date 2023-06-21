На потерявшемся по пути к «Титанику» батискафе осталось воздуха на 20 часов

Ранее запасы воздуха на подводном аппарате оценивались в 96 часов. Однако точно установить этот показатель сейчас невозможно.

Могер уточнил, что количество оставшегося кислорода зависит от скорости его потребления каждым человеком, находящимся на борту.

Он считает необходимым исходить из того, что экипажу хватит кислорода менее чем на 20 часов, чтобы успеть найти и спасти людей.

Ранее американская береговая охрана сообщила, что обнаружила подводные шумы, которые могут издавать люди в потерянном батискафе. Однако точно определить природу звков пока не удается, как и найти батискаф.