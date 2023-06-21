Правильная посадка томатов в июле позволит собрать два урожая за сезон

22:00 2023-06-21

Помидоры можно посадить не только весной. При посадке в июле можно будет собирать урожай до ноября.

Летом семена томатов не проращивают, а сажают сразу в грунт. Когда наступает осеннее похолодание, их пересаживают в контейнеры и вносят в помещение.

Посаженные летом томаты сразу получают достаточное количество света, растут в комфортной температуре, поэтому хорошо плодоносят.

После появления первых 2-3 листочков, растения нужно окучить до семядольных листов, чтобы на стебле развивались дополнительные корешки.

В первый месяц вносится азотное удобрение, впоследствии проводятся обработка от фитофторы и регулярный полив. 

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