Правильная посадка томатов в июле позволит собрать два урожая за сезон

Летом семена томатов не проращивают, а сажают сразу в грунт. Когда наступает осеннее похолодание, их пересаживают в контейнеры и вносят в помещение.
Посаженные летом томаты сразу получают достаточное количество света, растут в комфортной температуре, поэтому хорошо плодоносят.
После появления первых 2-3 листочков, растения нужно окучить до семядольных листов, чтобы на стебле развивались дополнительные корешки.
В первый месяц вносится азотное удобрение, впоследствии проводятся обработка от фитофторы и регулярный полив.
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