Пошаговая инструкция по выращиванию пекинской капусты: получится даже у новичков

Для посадки нужно подобрать место, где растение не окажется под прямыми лучами солнца и будет защищена от ветра.

Поливать пекинку нужно раз в неделю по утрам только теплой отстоявшейся водой, а после полива землю нужно рыхлить и мульчировать.

За время роста пекинской капусты подкормки вносятся 2-3 раза. Лучше всего чередовать минеральные удобрения с органикой.

Из первых нужны подкормки, содержащие фосфор, азот и калий, в качестве органических подкорок можно использовать компост, навоз, древесную золу и торф.