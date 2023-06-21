Бывалый огородник назвал причины появления горького вкуса у огурцов

Горечь очень портит вкус огурцов и полностью отбивает охоту их есть. Как избежать этой проблемы, рассказал дачный эксперт.
Горчинку плодам придает особое вещество - кукурбитацин. Есть плоды, в которых его много, поэтому они неизбежно будут горчить. Вывод - внимательно читайте описание сорта.
На появление горечи влияют капризы погоды. Например, сильная засуха, жара. Нерегулярный полив тоже имеет значение.
Растение впадает в стресс, от этого кукурбитацин вырабатывается в больших дозах. Появляется горечь.
Также горькими бывают огурцы, которые растут больше, чем надо. Перезрелые плоды накапливают кукурбитацин в большом количестве.
Срывайте зеленцы молоденькими, риск появления горечи будет минимальным.
Горчинка возникает у огурцов, которые опылились горькими сортами бахчевых, например, дикими огурцами, отдельными видами тыкв.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__