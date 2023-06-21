Бывалый огородник назвал причины появления горького вкуса у огурцов

Горечь очень портит вкус огурцов и полностью отбивает охоту их есть. Как избежать этой проблемы, рассказал дачный эксперт.

Горчинку плодам придает особое вещество - кукурбитацин. Есть плоды, в которых его много, поэтому они неизбежно будут горчить. Вывод - внимательно читайте описание сорта.

На появление горечи влияют капризы погоды. Например, сильная засуха, жара. Нерегулярный полив тоже имеет значение.

Растение впадает в стресс, от этого кукурбитацин вырабатывается в больших дозах. Появляется горечь.

Также горькими бывают огурцы, которые растут больше, чем надо. Перезрелые плоды накапливают кукурбитацин в большом количестве.

Срывайте зеленцы молоденькими, риск появления горечи будет минимальным.

Горчинка возникает у огурцов, которые опылились горькими сортами бахчевых, например, дикими огурцами, отдельными видами тыкв.