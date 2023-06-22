Вишня активно цветет, но плодоносить не хочет: разбор ошибок при посадке и уходе

Самые частые ошибки совершаются при посадке, обрезке и удобрении вишневого дерева.

Заботиться о будущем урожае нужно начинать уже с зимы. Поскольку вишня очень рано зацветает, то в случае возникновения заморозков ее почки могут погибнуть.

Чтобы отстрочить ее цветение, нужно набросать снег вокруг ствола и прикрыть его сверху светлой тканью. В этом случае почва медленнее прогреется, и дерево позже зацветет.

Почву под посадку вишни нужно выбирать с нейтральной кислотностью либо можно раскислить ее непосредственно перед посадкой. В противном случае дереву не будет хватать питания.

Под посадку вишни не подходят участки с высоко залегающими грунтовыми водами.

Если посадить вишню в затененном месте, то фотосинтез замедлится. Соответственно, будут медленно развиваться корни и надземная часть дерева.

Некоторым сортам вишни необходимы партнеры-опылители, посаженные рядом. Для таких деревьев сразу нужно покупать пару.

Ранней весной необходимо обрабатывать вишневые деревья от вредителей и грибковых болезней. Приствольная зона также подлежит обязательной обработке.

Существует стереотип, что вишневые деревья не любят процедуру обрезки. Но если позволить дереву чрезмерно зарасти, то солнечные лучи будут недостаточно проникать между ветвями, что скажется на состоянии урожая.