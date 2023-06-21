Какие растения нужно подкармливать золой: полный список для дачников

Огурцы подкармливают водным настоем золы в начале цветения и в период созревания плодов, а на грядках с помидорами можно просто рассыпать пепел.

Для подкормки лука и чеснока зольный раствор используется не чаще трех раз за сезон. Картофель опрыскивают таким настоем или вносят золу в лунки при посадке.

При выращивании капусты зола помогает бороться с крестоцветными вредителями и слизнями, морковь подкармливают весной и в период формирования корнеплодов.

Зола способна защитить плодовые деревья и кустарники в саду от мучнистой росы, плодожорки, тли и почкового клеща.