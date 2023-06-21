В июле белорусы будут отдыхать три дня подряд без отработки

В этом году 3 июля выпадает на понедельник. Соответственно, все, кто работает по пятидневному графику, будут отдыхать три дня: 1,2 и 3 июля.

Поскольку рабочие дни не переносятся, в будущем отрабатывать дополнительный выходной не придется.

Аналогичная ситуация сложится в этом году и в декабре. Католическое Рождество 25 декабря приходится на понедельник, поэтому и работников снова будет три выходных подряд.

Нерабочим днем в республике также является 7 ноября – День Октябрьской революции. В нынешнем году он выпадает на вторник.