В июле белорусы будут отдыхать три дня подряд без отработки

23:34 2023-06-21

3 июля в Беларуси отмечается День Независимости, который является государственным праздником и официальным нерабочим днем.

В этом году 3 июля выпадает на понедельник. Соответственно, все, кто работает по пятидневному графику, будут отдыхать три дня: 1,2 и 3 июля.

Поскольку рабочие дни не переносятся, в будущем отрабатывать дополнительный выходной не придется.

Аналогичная ситуация сложится в этом году и в декабре. Католическое Рождество 25 декабря приходится на понедельник, поэтому и работников снова будет три выходных подряд.

Нерабочим  днем в республике также является 7 ноября – День Октябрьской революции. В нынешнем году он выпадает на вторник.