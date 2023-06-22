Популярный сладкий напиток из супермаркета навсегда прогонит слизней с огорода

Этот чудодейственный напиток - не что иное, как сладкая "Кока-кола". Эта газировка отлично заменяет химические средства борьбы с огородными насекомыми.

Существуют и другие способы использования популярной газировки дачниками. Ее добавляют в компост, чтобы он быстрее дозрел, либо поливают ею комнатные и садовые цветы для усиления цветения.

Для того, чтобы прогнать с ее помощью слизней с грядок, нужно сделать следующее. "Кока-кола" наливается в небольшие емкости и расставляется рядом с теми посадками, где завелись насекомые.

Дело в том, что в напитке содержится ортофосфорная кислота, которая безопасна для человека, но абсолютно губительна для слизней. Как только они отведают сладкого яства, сразу же погибнут.