Навсегда избавиться от пырея на участке поможет рожь

Некоторые дачники используют химикаты, но это вредно для экологичности урожая. Накрывать пырей картоном – не лучшее решение, поскольку результата придется ждать очень долго.

Рожь помогает избавиться от пырея легко и безопасно, это не занимает слишком много времени и не требует особых усилий.

Достаточно посадить рожь и вырастить ее до 15 см, а затем скосить и заделать в почву. Такую процедуру нужно повторять регулярно.

Внесение ржи в почв не только избавит от сорняка, но еще и улучшит структуру грунта, сделает его более плодородным.