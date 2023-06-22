Лондонское геологическое сообщество предупредило, что Африка раскалывается на две части

По их словам, это происходит из-за гигантского разлома, который получил название осточ-Африканского.

Из-за него уже образовалась целая сеть долин, протянувшаяся на 3 500 км в длину. Это группы трещин в земной коре, которые проходят через территорию Кении, Эфиопии, Уганды и Малави.

У ученых есть несколько сценариев дальнейшего развития событий. Первый предусматривает отделение Сомалийской плиты от континента с образованием моря между ними.

Есть версия, что разделены будут только восточная Танзания и Мозамбик. В любом случае, разлом континента может произойти более чем через миллион лет.